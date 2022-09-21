Лидер нации выступил с обращением

Ситуация на международной арене день ото дня обостряется. Сегодня, 21 сентября, вслед за российским лидером Владимиром Путиным с обращением к нации выступил глава Китая Си Цзиньпин. Китайский главнокомандующий заявил, что армии Республики следует бросить все силы на подготовку к военным действиям.



Руководитель Китайской Народной Республики подчеркнул, что армия страны должна обратить особое внимание на повышение собственной боеготовности, так как вероятность участия в реальных боевых действиях повышается ежедневно.

"Необходимо сфокусироваться на подготовке к войнам", – заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер также добавил, что республиканской армии необходимо исследовать все новинки военной сферы и не бояться вводить их в обиход.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о частичной мобилизации. В свою очередь, глава Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости уделить особое внимание семьям мобилизованных и обеспечить резервистов всем необходимым, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".