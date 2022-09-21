Президент признался, что несколько раз вычеркивал их имена из текста речи

Российский лидер Владимир Путин поделился своим мнением по поводу того, какие государственные деятели сделали нашу страну сильнейшим игроком международной арены. По мнению главнокомандующего России, основной вклад в это нелегкое дело сделали три правителя.



В частности, особое внимание Владимир Владимирович уделил знаменитому вождю Октябрьской революции Владимиру Ленину, генеральному секретарю Советского Союза, победителю фашизма Иосифу Сталину, а также последнему русскому царю Николаю Второму.

Путин отметил, что с момента ухода перечисленных деятелей прошло не так много времени, чтобы была возможность дать объективную оценку их работе. Однако, как бы там ни было, именно они, в том числе, сделали нашу страну великой державой.

С таким заявлением главнокомандующий выступил во время своей речи на торжестве, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности. Как подчеркнул Путин, каждый из выдающихся государственных деятелей сделал свой вклад в определение судьбы России и ее развитие. Президент отметил, что несколько раз вычеркивал эти фамилии из своей речи, однако в итоге решил напомнить об их бесценной роли в истории нашей страны.