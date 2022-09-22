Главный союзник РФ в Европе уличил ООН в лукавстве из-за Украины

Главный союзник РФ в Европе уличил ООН в лукавстве из-за Украины
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Генассамблея организации проходит в Нью-Йорке

Ситуация вокруг украинского государства является одной из важнейших тем мировой повестки. Сейчас в США проходит Генассамблея ООН. С жестким заявлением по поводу Незалежной выступил сербский лидер Александр Вучич.

Главнокомандующий крупного европейского государства обвинил Организацию Объединенных Наций в двуличии: ее члены прибегают к двойным стандартам, принимая решения по Украине и Сербии, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Вучич напомнил, как "богатые государства-члены Североатлантического альянса" напали на Сербию, оттяпали у ее часть территории, которую потом признали в виде "так называемого Косово". Президент потребовал объяснить ему разницу между целостностью Незалежной и Сербии.

Сербский лидер намекнул, что такой подход явно свидетельствует о несостоятельности организации. Важные для международной арены решения принимаются исходя из интересов самых мощных мировых игроков и без согласия ООН, отмечает РИА ФАН.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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