Заявление о частичной мобилизации всколыхнуло весь мир

Накануне, 21 сентября, российский лидер Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Такое вынужденное решение было принято на фоне обострения ситуации на Украине, которую всеми силами поддерживают западные кураторы. После этого одна из европейских стран – Кипр пошла на скандальный шаг в отношении нашего МИД.



Так, в кипрской прессе распространяют информацию о том, что местный главнокомандующий Никос Анастасиадис принял решение отказать руководителю главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергею Лаврову в аудиенции.

Сообщается, что встреча президента и министра была отменена после выступления Владимира Путина. Отмечается, что соответствующие указания были переданы кипрскому лидеру со стороны центрального руководства Европейского союза.

Рандеву двух высокопоставленных персон должно было пройти в ночь на 22 сентября, однако встреча не состоялась. Более того, власти Кипра подчеркнули, что всецело будут поддерживать антироссийские решения, которое могут быть приняты Евросоюзом на фоне проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.