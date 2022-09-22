Речь идет о "втором эшелоне", которым хочет прикрыться НАТО

НАТО в настоящее время готовится к затяжному противостоянию с Российской Федерацией. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский, указавший, что в ближайшие десять лет – а может, и все пятнадцать – мир будет сотрясать серия крупных военных конфликтов.

Коллективный Запад, к примеру, в скором времени попытается столкнуть Российскую Федерацию с Польшей. Что, на взгляд политолога, вполне логично, учитывая близость страны и ее границу с Украиной.

Сатановский пояснил, что эта страна является для Европы и Запада в целом "вторым эшелоном", который Североатлантический альянс готовится выставить против РФ. Идут даже открытые заявления на этот счет.

Сатановский не стал давать оценку вероятности прямого боестолкновения НАТО с РФ, заявив, что подобные вопросы лучше переадресовать в штабы вооруженных сил Соединенных Штатов. Что касается России, то Кремлю необходимо принимать меры, исходя из новой реальности.

Британский премьер Лиз Трасс же заявила, что РФ якобы никто не угрожает. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ссылаясь на российского парламентария, к заявлению британского премьера не стоит относиться серьезно – уже завтра она готова объяснять, как нажать на ядерную кнопку.