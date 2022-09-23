Президент Франции не смог найти другого объяснения стратегии российского президента

Эммануэль Макрон отреагировал на проводимую в России частичную мобилизацию для участия в боевых действиях на Украине. По его словам, такое решение Владимира Путина является "ошибочным", а также упущенной возможностью "встать на путь мира", передает CNN.

Заявление российского лидера, что именно НАТО спровоцировали ситуацию, а он лишь отреагировал, не имеет под собой никаких оснований, указал президент Франции. По его мнению, именно глава России тот, кто развязал конфликт.

Журналисты поинтересовались у Макрона, какие могут быть мотивы у Владимира Путина, раз он решился на такой шаг – французкий лидер заявил, что рациональных объяснений дать не может, указывает телеканал "360". Он предполагает, что речь может идти о миксе из различных факторов, большинство из которых – психологического характера.

Первый касается ресентимента, или чувства собственной неполноценности у российского лидера, который винит в своих неудачах других. Это и вызывает в нем враждебность и агрессию. Второй – давняя стратегия Путина установить гегемонию в регионе. И последний касается последствий изоляции российского президента в период COVID-19, что могло сказаться на психологическом здоровье. Все это, считает Макрон, и привело к текущим взглядам главы России на ситуацию.