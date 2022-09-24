В стране сообщается о начале военного переворота

Днем, 22 сентября, в социальных сетях появились сообщения о начале крупномасштабного конфликта внутри КНР. Источники сообщали, что неподалеку от Пекина заметили колонну военной техники, которая направлялась в столицу. Военный переворот якобы затеяло руководство НОАК (Народно-освободительной армии Китая), которое сняло с поста председателя Си Цзиньпина и, по слухам, посадило под арест.

Сообщается, что якобы председатель был арестован сразу после того, как вернулся с саммита ШОС. Позже осведомители стали писать, что трех высокопоставленных чиновников, которые выступают против главы КНР, приговорили к смертной казни. Информация стала распространяться стремительным образом.

"НОАК взяла под свой контроль Китай. Си посадили под домашний арест. Генерал Ли Цяомин стал новым президентом", – указывается в одном из сообщений.

На фоне слухов появились сведения, что в аэропортах страны было отменено около 60% всех рейсов, что может говорить в подтверждение теории о перевороте.

За проверку новостей взялись индийские журналисты. Они полагают, что это вряд ли является правдой, хотя и отмечают, что с 16 сентября, когда Си прилетел в Пекин с саммита ШОС, новостей о нем никаких не было. Официальных заявления со стороны Китая до сих пор так и не последовало.