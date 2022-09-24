Глава МИД Венгрии рассказал о разочаровании после встречи с Лавровым

Глава МИД Венгрии рассказал о разочаровании после встречи с Лавровым
Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Министр остался недоволен своими европейскими коллегами

На минувшей неделе глава российскойго МИД Сергей Лавров, несмотря на введенные против него санкции в США, отправился на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Пока министр провел переговоры только с венгерским коллегой, хотя были запросы со стороны Германии и Франции. Петр Сийярто рассказал о своих впечатлениях от встречи в беседе с РИА "Новости". 

По его словам, Генассамблея проходит не так эффективно, как хотелось бы. Он выразил разочарование тем, что является единственным представителем ЕС, который переговорил с Лавровым, и что европейцы не пользуются возможностью наладить диалог с Россией. 

"Я думаю, что в нынешних обстоятельствах мы должны использовать все возможности", – заявил глава венгерского МИД.

Он отметил, что находится с Лавровым в постоянном контакте. Сийярто отметил, что крайне важно сторонам продолжать общение, чтобы снизить вероятность серьезной эскалации конфликта. Если диалог будет прекращен, то это нанесет всему миру еще больший вред.

Генассамблея ООН продлится до 26 сентября, выступление Лаврова назначено на субботу. Мария Захарова сообщала, что запрос на переговоры отставляли представители МИД Франции и Германии, но после получения положительного ответа со строны России их обращения прекратились. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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