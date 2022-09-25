Лавров отказался отвечать на вопрос о третьей мировой войне

Лавров отказался отвечать на вопрос о третьей мировой войне
Cергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Министр краски не сгущает

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, обсуждая вероятность превращения украинского конфликта в открытую Третью мировую, что составление пессимистичных прогнозов находится за пределами его профессиональной компетенции.

В ходе выступления на пресс-конференции, на которой подводились результаты 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, министр уточнил, что не намерен делать "мрачные прогнозы".

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что текущее положение, в котором оказался мир, весьма тяжелое, и он как никогда близок к глобальной войне.

В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что коллективный Запад уже делает открытые заявления с призывом расчленения России – набирает обороты "официальная русофобия".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Озвучен второй вероятный шаг России после объявления мобилизации

Конфликт перейдет в новую степень противостояния

Байдену подсказали скрытый путь решения конфликта на Украине - достаточно одного шага

Глава страны должен опираться на тактику Джона Кеннеди

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей