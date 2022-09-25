Министр краски не сгущает

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, обсуждая вероятность превращения украинского конфликта в открытую Третью мировую, что составление пессимистичных прогнозов находится за пределами его профессиональной компетенции.

В ходе выступления на пресс-конференции, на которой подводились результаты 77-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, министр уточнил, что не намерен делать "мрачные прогнозы".

Напомним, президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что текущее положение, в котором оказался мир, весьма тяжелое, и он как никогда близок к глобальной войне.

В ходе пресс-конференции Лавров заявил, что коллективный Запад уже делает открытые заявления с призывом расчленения России – набирает обороты "официальная русофобия".