Госсекретарь США рассказал об ответном плане на "ядерную агрессию" России

Госсекретарь США рассказал об ответном плане на "ядерную агрессию" России
Фото: www.unsplash.com
Запад продолжает заочно обвинять Россию

Большую тревогу у многих экспертов вызывают все громче звучащие разговоры о возможном начале полномасштабного ядерного конфликта. Эту тему активно разминают представители западных государств. При этом главным виновником не начавшейся войны уже объявили Москву. Резонансный комментарий по теме дал Госдеп.

Разумеется, общество активно реагирует на усиление ядерной риторики. Так, американские журналисты поинтересовались у руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена о том, что будет делать вашингтонская администрация в случае начала ядерного конфликта, передает интернет-издание URA.RU.

При этом все убеждены, что ядерная война якобы начнется с российского удара по территории украинского государства. Недавно Кремль подчеркнул, что будет защищать Россию любым доступным оружием, что усилило истерику Запада. Блинкен заявил, что у США есть план на случай такого печального развития событий.

"Да, есть", – ответил американский чиновник на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА ФАН.

Вашингтон подчеркивает, что последствия для нашей страны будут самыми "катастрофическими", однако отказывается раскрывать детали вынашиваемых планов.

Источник: CBS ✓ Надежный источник
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