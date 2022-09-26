В Ереване недовольны позицией организации по поводу конфликта с Баку

Армения отказалась принимать участие в совместных учениях стран ОДКБ в Казахстане, которые будут проводиться с 26 сентября по 8 октября. Ереван объяснил все конфликтом на армянско-азербайджанской границе, передает Infocom.

Слухи о том, что армянские военные не поедут на учения организации появлялись и ранее, однако в Сети предполагали, что это связано с отказом миссии вводить миротворческий контингент для урегулирования ситуации.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Баку заявил, что армянские военные заминировали пути для эшелонов, переправляющих снабжение армии республики. Ереван, в свою очередь, сообщил о нападении на собственные суверенные территории. Следом армянский премьер Никол Пашинян запросил у ОДКБ помощь для решения проблемы.

Миссия организации по итогам визита не нашла причин для ввода миротворческого контингента – в результате это привело к массовым протестам в Армении с требованиями покинуть состав ОДКБ, поскольку многие расценили решение делегации как предательство.

Обе стороны заявляют о десятках погибших в ходе столкновения. На данный момент между ними действует режим прекращения огня – в вопрос вмешались также представители США, которые встали в ходе конфликта на сторону Еревана.