Bloomberg: США готовы лишить Украину военной помощи

Bloomberg: США готовы лишить Украину военной помощи
У Запада заканчиваются запасы

Наращивание военной помощи для украинских вооруженных сил – едва ли та стратегия, которой намерен в дальнейшем придерживаться коллективный Запад. Теперь Соединенные Штаты заняли куда более осторожную позицию, пишет Bloomberg.

Как отмечает источник, Соединенные Штаты теперь занимают довольно осторожную позицию. Что касается европейских союзников, запасы припасов "на исходе".

В настоящее время отсутствуют свидетельства того, что ЕС готов направить на помощь политическому руководству Украины тяжелое вооружение. Италия затормозила процесс передачи своего оружию. Фактически, Украину вытеснили из приоритетной повестки Европейского союза.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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