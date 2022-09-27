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Республика Казахстан готова выдать российской стороне ее граждан, пытающихся избежать мобилизации, однако в случае возбуждения в отношении указанных лиц уголовных дел и объявления последних в розыск. Такое заявление сделал глава министерства внутренних дел республики Марат Ахметжанов, выступая на брифинге.
Руководитель силового ведомства уточнил, что мера будет вынужденной – между странами действет правовой договор, в условия которого входит экстрадиция.
В иных случаях выдача россиян не предусмотрена, уточнил Ахметжанов. Так, если военные коммисариаты Российской Федерации начнут инициировать розыск попадающих под частичную мобилизацию лиц, о выдаче речи не идет.
Как пишет телеканал "360", ссылаясь на заявление главы комитета миграционной службы при министерстве внутренних дел Казахстана Аслана Аталыкова, после 21 сентября в РФ въехали порядка 98 тыс. россиян.
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