Страна готова принять новые регионы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопрос журналистов, что правовая система Российской Федерации полностью готова к тому, чтобы принять новые регионы в состав страны по итогам проведенных на них референдумов.

Песков ответил, что законодательная ветвь, а также исполнительная власть полностью готовы.

Кремль отказался комментировать сообщения ряда СМИ о том, что освобожденные территории войдут в состав возможного Крымского федерального округа за полпредством Дмитрия Рогозина – Песков заявил, что Москва не имеет привычки анонсировать подобного рода указы.

Вместе с тем, указал Песков, РФ сохраняет свою готовность к переговорному процессу с политическим руководством Украины. Однако принципальных изменений в целях СВО не ожидается. На недавнем совещании о ходе сезонных полевых работ президент Путин заявил, что основной целью для россиян в ходе проведения СВО и референдумов является спасение людей, передает телеканал "360".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что необходимо любой ценой избежать появления ядерных боеголовок на Украине – теперь, считает чиновник, не стоит точно надеяться на "разум и волю" Киева. В противном случае РФ, по словам Медведева, будет вынуждена ответить без раздумий, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".