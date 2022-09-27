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Сегодня главной темой мировой повестки стали проходящие на территории ряда освобожденных регионов референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Евросоюз уже выступил с жестким заявлением по этому поводу, которое весьма эмоционально прокомментировали в Болгарии.
Так, Евросоюз готов ввести санкционные ограничения против своих же граждан, если те посмеют стать наблюдателями на референдумах. С соответствующей угрозой выступил представитель профильной службы ЕС Петер Стано.
Международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов считает, что подобного рода действия можно назвать проявлением чистого фашизма. Эксперт отметил, что Евросоюз старается позиционировать себя как демократическое объединение, однако нарушает сами основы демократии.
"Это будет чистый фашизм, если это произойдет", – эмоционально высказался болгарин.
Он отметил, что люди приходят на референдумы "как на праздник" и хотят объявить о собственном решении по дальнейшему развитию регионов.
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