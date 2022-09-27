Вашингтон должен резко изменить внешнюю политику после слов Путина – NI

Вашингтон должен резко изменить внешнюю политику после слов Путина – NI
Фото: www.unsplash.com
Заявление российского лидера всколыхнуло весь мир

Недавно российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что наша страна готова использовать любые виды вооружений для защиты собственных границ и суверенитета. По мнению обозревателя авторитетного американского издания National Interest, после таких слов Белый дом должен пойти на серьезные перемены в подходах к взаимодействию с остальным миром.

Так, экс-секретарь датского МИД Йорген Орстрем Меллер в своей статье для издания подчеркнул, что Вашингтону пора перестать считать себя всесильным мировым лидером. Теперь самое время осознать, что внешняя политика нуждается в серьезном переосмыслении – мир стал многополярным.

Датчанин отметил, что трезвый подход со стороны Белого дома позволит прекратить охвативший планету хаос, который во многом был спровоцирован дурным госуправлением в Соединенных Штатах Америки и Европейском союзе.

Впрочем, эксперт отметил, что США вряд ли пойдут на серьезные уступки, однако в будущем им в любом случае придется смириться с новой реальностью. Сейчас в мире появляются мощные державы, которые не готовы плясать под дудку Запада.

Источник: National Interest ✓ Надежный источник
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