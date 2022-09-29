Блок могут ждать серьезные перемены

Украинские эксперты внимательно следят за событиями, которые происходят на международной арене. Их весьма тревожат любые тенденции к усилению пророссийских настроений на Западе. Так, под особое внимание незалежных попала Черногория.



Украинский эксперт Юрий Панченко отметил, что сейчас в этой европейской стране разгорелся серьезный политический кризис. Отмечается, что страна движется совсем не в том направлении, которое было бы приятно Незалежной и коллективному Западу.

На данный момент в парламенте республики большинство принадлежит оппозиционерам, которые крайне негативно оценивают деятельность местного главнокомандующего Мило Джукановича. Джуканович является сторонником евроинтеграции и не против вовсе распустить парламент.

Оппозиционеры же представляют сербское меньшинство, проживающее в республике, и хотят объявить президенту импичмент. Панченко отметил, что оппозиционные силы, по его мнению, являются "троянским конем" президента России Владимира Путина, который имеет тесные и теплые контакты с Сербией.

Украинский журналист с прискорбием констатировал, что более трех десятилетий правящей Черногорией президент порядком надоел простым людям. Их симпатии все больше склоняются к оппозиционерам. Победа оппозиционных сил может стать "пророссийским реваншем" и серьезно изменить расстановку сил в НАТО.