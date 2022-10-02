Раскрыт ответ Пекина на подрыв американцами газопровода РФ в Китай

Раскрыт ответ Пекина на подрыв американцами газопровода РФ в Китай
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон вряд ли остановится на достигнутом

Вопиющие провокации с диверсиями на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" заставили весь мир встрепенуться. Все понимают, что главными выгодоприобретателями в этом деле стали Соединенные Штаты Америки. Для многих кажется очевидным тот факт, что удар был подготовлен или как минимум согласован с Вашингтоном. Своим мнением на этот счет поделился политолог Дмитрий Петровский.

Опытный эксперт уверен, что американцы не остановятся на "Северных потоках". Сейчас в зоне риска находятся другие газопроводы Российской Федерации. В частности, речь идет об энергетических коммуникациях, которые проложены в Турцию и Китай.

Петровский подчеркивает, что дальнейшие провокации в данной сфере могут дорого обойтись американцам. Так, если будут подорваны трубы, ведущие в Китайскую Народную Республику, расстановка сил на международной арене может серьезно измениться.

Если интересы Пекина будут задеты напрямую, Поднебесной придется стать полноправным участником разворачивающихся событий. Китай перейдет из разряда "сочувствующих" России в состояние активного помощника Москвы. При этом точно также отреагирует Анкара, если будет поврежден российский газопровод в Турцию, уверен политолог.

Источник: Журналистская правда ✓ Надежный источник
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