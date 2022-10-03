"Никаких полумер": Россия меняет тактику спецоперации на Украине

"Никаких полумер": Россия меняет тактику спецоперации на Украине
MOD Russia/www.globallookpress.com
Противника ждут ответные "прилеты" по мостам

Военный эксперт Алексей Ленков заявил, выступая в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", что на фоне происходящего на Украине Российская Федерация способна на фундаментальном уровне внести изменения в принятие стратегических решений по специальной военной операции.

В частности, специалист указал, что Кремль примет совершенно уникальные решения для того, чтобы получить огромное преимущество над противником. Теперь, считает Леонков, необходимо атаковать и гражданскую инфраструктуру противника. После событий в Харьковщине стало совершенно ясно, как несущественны и проблемы "игры в демократию" с "полумерами".

"Действительно, можно заметить изменения. Ряд вещей в духе "все под контролем" ныне не воспринимают – требуется лишь происходящая реальность. Боевые действия уже не начнутся  прежними темпами. Пройден Рубикон", – высказался Леонков.

Спикер добавил, что ранее украинское руководство кидало на передовую русскоязычных – националисты отсиживались в тылу. Теперь инициаторы будут отвечать как полагается – им тоже предстоит ждать прилетов и по мостам, и по энергетическим объектам. Киев гуляет и празднует, как будто вокруг ничего не происходит. И такого комфорта, заявил Леонков, он лишится.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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