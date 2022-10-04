В Москве надеются, что в Астане примут правильное решение

Украинский посол в Казахстане Петр Врублевский вернулся на свой пост после того, как со скандалом его выгнали из страны. Сейчас он ходит на дипломатические приемы в республике и официально значится главой украинской дипмиссии.

Еще в августе дипломат в одном из интервью призвал убивать как можно больше русских. Он пояснил, что чем больше будет сделано сейчас, тем меньше придется работать в этом направлении украинским детям.

После этого запись интервью удалили, хотя оно успело дойти до русских представителей власти. Тогда Министерство иностранных дел Казахстана приняло решение выслать посла, назвав его заявления недопустимыми.

Тем не менее, как оказалось, казахстанские власти не стали окончательно и безповоротно высылать Врублевского. Мария Захарова заявила, что дипломат снова объявился в стране и продолжает работу – подобная выходка вызвала возмущение у представителей российской власти.

"Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", – указала она.

Представитель российского МИД выразила надежду, что, учитывая отношения между странами, а также УК республики, примет решение о скорейшей и окончательной высылке посла Украины из страны.