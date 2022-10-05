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Сегодня для многих очевидно, что боевые действия на территории украинского государства стали взрывом конфликта, несколько десятилетий зреющего между коллективным Западом и Российской Федерацией. При этом англосаксы проявляют решимость идти дальше и готовы существенно усугубить текущую ситуацию. С важным заявлением по этому поводу выступил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Так, высокопоставленный госслужащий сообщил, что сейчас британцы, американцы и их европейские сателлиты активно разрабатывают стратегию переноса боевых действий на территорию нашей страны. Зарубежные заговорщики хотят, чтобы жители России перестали чувствовать себя в безопасности и столкнулись с кровопролитными боевыми действиями на своей земле.
"США, Англия стремятся затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", – сообщил секретарь Совбеза.
Тем временем, российские военные продолжают успешно проводить боевые действия на территории Незалежной. "Пятый канал" показал, как наши зенитно-ракетные комплексы "Оса" сбивают украинские Су-25.
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