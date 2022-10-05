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Киев вместе с союзниками на Западе угрожает российской инфраструктуре. По словам политолога Якова Кедми, РФ необходимо принять это во внимание и взять под охрану такие объекты, как Крымский мост– особенно после диверсий на "Северных потоках".
На отмену санкционных мер уже рассчитывать не стоит. Вместо этого необходимо преодолевать новые вызовы – особенно в наиболее чувствительных секторах. Другого пути у страны попросту нет, считает политолог.
Кроме угрозы инфраструктуре, Запад пытается развалить суверенитет РФ в отрасли электроники и компьютерной промышленности, указал Кедми.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" пишет, что восстановление подорванных нитей обоих "Северных потоков" остается, по большей части, на решении Швеции и Дании. Если политика перевесит рациональность, то о ремонте не может быть и речи.
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится