Москва готова задействовать план "Б"

Российская сторона склоняется к версии, что к подрыву "Северных потоков" причастны США. Президент страны Джо Байден еще в начале года обещал уничтожить российский газопровод, а спустя несколько дней после инцидента в Белом доме заверили, что могут заменить Россию в качестве поставщика газа в Европу.

Тем не менее, считают китайские обозреватели Baijiahao, Москва подготовила план "Б", который стал неожиданностью для американского руководства. Сразу после обещания Вашингтона стать альтернативным поставщиком газа, российская сторона объявила, что вторая нитка "Северного потока – 2" после проверки будет готова к запуску, если от Брюсселя поступит соответствующий запрос. Это, полагают китайцы, стало "смертельным ударом" для США.

По их мнению, Америка "облажалась", оставив одну из ниток газопровода нетронутой. А теперь исправить ситуацию невозможно, поскольку за "Северными потоками" внимательно следят специалисты из различных стран, сообщает Общественная служба новостей.

Второй удар был нанесен Вашингтону со стороны ОПЕК+. Ранее Байдену приходилось лично упрашивать саудовского принца повысить добычу нефти, поскольку США столкнулись с серьезной инфляцией из-за цен на энергоносители. Президентский рейтинг лидера на этом фоне резко устремился вниз, а учитывая его желание пойти на второй срок, это может стать критичным моментом.

Как только произошел подрыв российских газопроводов и немного прояснилась ситуация с произошедшим, ОПЕК+ решила сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Журналисты Fox News, которые традиционно не упускают ни одной оплошности американского президента, заявили, что теперь лидер выглядит "полным дураком", передает телеканал "360".