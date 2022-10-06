Европейцы серьезно разозлили лидера страны

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани приехал в Чехию 5 октября после официального приглашения со стороны президента Милоша Земана. Предполагалось, что стороны обсудят экономическое сотрудничество между странами, однако первая их встреча обернулась грандиозным скандалом.

Катарский правитель должен был пробыть в республике до конца 6 октября, однако он уехал из страны досрочно. Его самолет покинул Прагу примерно в 23:00 мск 5 октября. Шейх успел встретиться только с Земаном сразу после прибытия в страну и премьером Петром Фиалой.

По данным чешской прессы, их общение обернулось огромным скандалом. Дипломатические источники лишь пояснили, что катарская сторона выдвинула требования, которые чешская удовлетворить не в силах.

Встреча с эмиром Катара имела большое значение для чешских и европейских властей в целом. В ЕС надеялись, что в случае успешных переговоров, они смогут наладить альтернативные пути поставок газа на фоне кризиса. Лидер должен был также встретиться с лидерами стран и правительств ЕС.

Накануне биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1,6 тыс. долларов за тысячу кубов впервые с 21 июля, сообщает МИР 24. Однако уже к вечеру они достигли 1,8 тыс. долларов.