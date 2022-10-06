Особую досаду испытывает глава Белого дома

Соединенные Штаты Америки привыкли чувствовать себя хозяевами всего мира, однако обстановка на международной арене давно изменилась. Так, совместное решение России и стран ОПЕК по поводу добычи нефти заставило Вашингтон почувствовать себя глубоко униженным. Такого мнения придерживается известный британский эксперт Бен Марлоу.



Речь идет о снижении добычи черного золота, о котором удалось договориться, несмотря на все попытки вашингтонской администрации добиться обратного. Британец обратил внимание, что данное решение демонстрирует существенное охлаждение в отношениях США и Саудовской Аравии. С Россией крупнейшая восточная страна, напротив, укрепила диалог.

"Это глубочайшее унижение для Джо Байдена", – констатировал эксперт.

Британец напомнил: глава Белого дома лично ходил на поклон к наследному принцу Мухаммеду бен Салману, чтобы убедить его повысить объемы добычи нефти. Однако Саудовская Аравия явно не хочет отстаивать интересы американцев и проводит независимую политику.