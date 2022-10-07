Далеко не все готовы плясать под дудку Запада

Как известно, США, их европейские сателлиты, а также другие зависимые от американцев страны активно продвигают в мировом пространстве образ России как главного агрессора. Однако периодически голос разума возобладает. Так, почти треть американских стран отказалась поддерживать осуждающую Москву резолюцию.



Речь идет о документе, который носит громкое название "О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине". Документ был создан в рамках Организации американских государств (ОАГ). Однако почти треть стран-участниц отказались его поддерживать, отмечает телеканал "360".

Так, плевать в Россию не стали Бразилия, Аргентина, Мексика, Боливия, Гондурас, Никарагуа и несколько других стран. Всего в оппозиции к США оказались девять государств, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Впрочем, большинство согласилось с антироссийской резолюцией. Разумеется, голоса в поддержку документа отдали американцы, канадцы. К ним также присоединились Парагвай, Эквадор, Ямайка, Доминикана и ряд других американских стран.