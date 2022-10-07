Запад дал Украине оплеуху после призывов к ядерной войне

Запад дал Украине оплеуху после призывов к ядерной войне
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Стремления Киева кураторы не поддерживают

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц выступает строго против использования ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель пресс-службы канцлера Вольфганг Бюхнер, комментируя в диалоге с медиа заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее призвал коллективный Запад нанести "превентивный удар" по Российской Федерации.

По словам чиновника, Берлин категорически выступает против любого атомного вооружения. Однако представитель пресс-службы заявил, что ФРГ в настоящее время не может выразить четкую позицию по поводу слов главы Незалежной.

Напомним, ранее украинский лидер заявил в ходе выступления перед коллегами, что Североатлантический альянс обязан нанести "превентивный удар" по РФ с использованием ядерного вооружения. Позднее оправдывать Зеленского пришлось его пресс-службе: Сергей Никифоров заявил, что президент ничего такого не имел в виду, а на самом деле якобы подразумевал "превентивные санкции".

В России уже отреагировали на громогласные призывы Зеленского: российский сенатор Андрей Клишас выразил уверенность, что таким образом Киев будто бы реагирует на предстоящее поражение, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Запад ждет участь развалившейся Украины - Кедми

Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится

Кремль ответил на угрозы США "уничтожить" Путина

Хотя и весьма сдержанно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей