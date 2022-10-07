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Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц выступает строго против использования ядерного оружия. Такое заявление сделал представитель пресс-службы канцлера Вольфганг Бюхнер, комментируя в диалоге с медиа заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее призвал коллективный Запад нанести "превентивный удар" по Российской Федерации.
По словам чиновника, Берлин категорически выступает против любого атомного вооружения. Однако представитель пресс-службы заявил, что ФРГ в настоящее время не может выразить четкую позицию по поводу слов главы Незалежной.
Напомним, ранее украинский лидер заявил в ходе выступления перед коллегами, что Североатлантический альянс обязан нанести "превентивный удар" по РФ с использованием ядерного вооружения. Позднее оправдывать Зеленского пришлось его пресс-службе: Сергей Никифоров заявил, что президент ничего такого не имел в виду, а на самом деле якобы подразумевал "превентивные санкции".
В России уже отреагировали на громогласные призывы Зеленского: российский сенатор Андрей Клишас выразил уверенность, что таким образом Киев будто бы реагирует на предстоящее поражение, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Правда, на этот раз обвинить в своем развале Россию не получится