США готовят ядерный удар по российским войскам - политолог

США готовят ядерный удар по российским войскам - политолог
Matt Short/www.globallookpress.com
И исключению РФ из Совбеза ООН

Кремль считает громкие слова Владимира Зеленского, призвавшего западных кураторов к ядерной бомбежке России, фактическим призывом к мировой войне. Заявление украинского лидера прокомментировал политолог Сергей Марков, указавший, что Пентагон вынашивает "дьявольский план", с помощью которого попытается сокрушить Россию.

Марков описал дальнейший ход событий: октябрь пройдет в продолжении наступ. Киев, безусловно, будет замалчивать свои чудовищные потери и лить западными СМИ на уши, что российская армия проигрывает. Вместе с этим Киев начинает запускать месседж, что Москва якобы готова к применению ядернгого оружия как к последнему средству, будучи "загнанной в угол".

Перелом наметится, видимо, после появления мобилизованных, часть из которых перекинят на передовую. А американцы, вполне вероятно, попытаются сделать нечто, напоминающее диверсию на "Северных потоках".

Вероятно, США нанесут удар тактическим ядерным оружием по Украине, условному Харькову или Одессе, чтобы обвинить в этом Россию. Затем последует массированный неядерный удар по 300 тысячам мобилизованных с уничтожением черноморского флота, а позднее Россию исключат из Совбеза ООН – банально не пустят дипломатов на заседание. Обывателей Запада к этому уже готовят – через заявление Зеленского, считает Марков.

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