Президент якобы озвучил миллиардеру условия мира

Любопытная публикация появилась в западной прессе. Известный американский журнал Vice объявил, что основатель компании SpaceX Илон Маск якобы общался с нашим главнокомандующим Владимиром Путиным перед тем, как выступить с заявлением по ситуации вокруг украинского государства.



Некоторое время назад американский миллиардер разместил в социальных сетях публикацию, где объявил, что мир на Украине может быть достигнут при проведении нового референдума на освобожденных территориях под контролем ООН. Также план мирного урегулирования по Маску подразумевал признание Крымского полуострова российским субъектом.

Журналисты издания утверждают, что перед этим миллиардер якобы созвонился с Владимиром Владимировичем. Мол, наш президент заявил американцу, что мирные переговоры возможны лишь, если киевский режим признает российский статус освобожденных территорий и Крыма, а также даст гарантии по неприсоединению к Североатлантическому альянсу. Впрочем, никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Позже Маск сам объявил, что не разговаривал с президентом России.

К слову, недавно стало известно, что Москва готова рассмотреть возможность встречи нашего президента с американским главнокомандующим Джо Байденом, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".