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Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты Америки – государство, которое на постоянной основе позволяет себе вмешиваться в дела других стран. При этом американцы старательно делают вид, что они истинные демократы и пекутся исключительно о благе других держав. Впрочем, в эту байку уже никто не верит. Так, Пекин напомнил Вашингтону о его "семи грехах".
Речь идет о планах Соединенных Штатов Америки захватить семь независимых государств за одну "пятилетку". Такие планы Пентагон вынашивал два десятка лет назад, однако, стоит отметить, что направленность политики американцев не особо изменилась с течением времени.
С разгромным заявлением в адрес Вашингтона выступил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Он разместил в социальных сетях фрагмент речи американского генерала в отставке Уэсли Кларка о коварных планах Министерства обороны США.
Благодаря откровениям вояки стало известно, что за пять лет американцы планировали уничтожить правительство в семи странах, а именно: Сирии, Ираке, Ливии, Ливане, Сомали, Судане и Иране. Любопытно, что сами американские военные не особо понимали, почему должны идти на такие агрессивные шаги.
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