Альянс ходит по тонкой грани

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в состав Североатлантического альянса приближает мир к глобальному военному конфликту. Североатлантический блок не может не понимать последствий такого шага, указал чиновник.

Заявка политического руководства Незалежной на ускоренный прием в альянс, считают в Совфеде, можно считать больше информационным ходом. И в альянсе, и в Киеве осознают, что таким образом мир приближается к третьей мировой.

В лучшем случае режим Владимира Зеленского подобным образом пытается раструбить о себе на всю планету. Однако, учитывая оторванность Киева от действующей реальности, исключать ничего нельзя, передает телеканал "360".

В то же время Кремль понимает, что Запад, несмотря на утверждения о непричастности к событиям на Украине, является стороной конфликта. Вступление Украины в НАТО означает вступление в действие пятой статьи о коллективной обороне, и подобный шаг станет "самоубийственным", пишет РИА ФАН.