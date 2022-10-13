НАТО остался один шаг до третьей мировой войны - Совбез РФ

НАТО остался один шаг до третьей мировой войны - Совбез РФ
Maj. Joseph Bush/www.globallookpress.com
Альянс ходит по тонкой грани

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что вступление Украины в состав Североатлантического альянса приближает мир к глобальному военному конфликту. Североатлантический блок не может не понимать последствий такого шага, указал чиновник.

Заявка политического руководства Незалежной на ускоренный прием в альянс, считают в Совфеде, можно считать больше информационным ходом. И в альянсе, и в Киеве осознают, что таким образом мир приближается к третьей мировой.

В лучшем случае режим Владимира Зеленского подобным образом пытается раструбить о себе на всю планету. Однако, учитывая оторванность Киева от действующей реальности, исключать ничего нельзя, передает телеканал "360".

В то же время Кремль понимает, что Запад, несмотря на утверждения о непричастности к событиям на Украине, является стороной конфликта. Вступление Украины в НАТО означает вступление в действие пятой статьи о коллективной обороне, и подобный шаг станет "самоубийственным", пишет РИА ФАН.

Источник: МК ✓ Надежный источник
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