МИД Украины публично опозорился и сдал организаторов теракта на Крымском мосту

МИД Украины публично опозорился и сдал организаторов теракта на Крымском мосту
Дмитрий Кулеба. Фото: Lev Radin/www.globallookpress.com
Господин министр оказался словоохотливым малым

Лидер украинской дипломатии Дмитрий Кулеба пообщался с известными пранкерами Вованом и Лексусом, которые совершили ему звонок от имени Майкла Макфола, бывшего посла Соединенных Штатов в Российской Федерации.

В диалоге с "послом" Кулеба признал, что политическое руководство Украины стоит за террористическим актом на территории Крыма, а также атаками, совершаемыми на территории приграничных с Украиной российских регионов.

Вместе с тем Кулеба указал, что украинские спецслужбы не считают Крымский полуостров "ближайшей оперативной целью". Однако подтвердил, что именно Киев причастен к взрывам и терактам.

Вместе с тем глава украинского внешнеполитического ведомства признался, что ВСУ готовили контрнаступательную операцию в тесной координации с Западом – главным образом, с Лондоном и Вашингтоном. Однако средств, которые обещал Запад на выживание, Киеву хватит лишь до конца 2022 года.

По словам американиста Эдуарда Лозанского, Штаты готовили почву для конфликта РФ и Украины с 2014 года, а главная цель Вашингтона – свергнуть Владимира Путина и поставить на его место "удобную" фигуру, передает "Радио 1".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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