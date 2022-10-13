Лидер придумал способ обойти западные санкции

Во время личной беседы в Астане Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать совместный газовый хаб в Турции, который будет расположен на границе страны с ЕС. По задумке, так Россия сможет продовать энергоресурсы в Европу в обход санкций.

Как пишут американские СМИ, Москва будет поставлять Анкаре топливо, а все последующие продажи будут оформляться самим хабом. Российский президент отметил, что газ оттуда может отправляться в европейские страны, если те изъявят такое желание. Путин добавил, что если хаб запустят, то это будет площадка не только для поставок, но и для определения цен.

Эксперты уже оценили идею российского лидера. Профессор Шенай Ялчын в беседе с газетой Milliyet заявил, что эта инициатива поможет обеспечить часть потребности Европы в газе. По его словам, выбор в пользу Турции неслучайный – сейчас страна является чуть ли не единственной на мировой арене, которая имеет "наиболее сбалансированную политику".

Однако вместе с тем, Анкаре придется нарастить объемы поставок по своим газопроводам, но это вопрос решаемый.