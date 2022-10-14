"Пошел вон!": в США ответили Зеленскому на мольбу об очередном кредите

"Пошел вон!": в США ответили Зеленскому на мольбу об очередном кредите
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/www.globallookpress.com
Киев просто обнаглел, считает журналист

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с очередным призывом к коллективному Западу – на этот раз глава государства попросил друзей за океаном оказать финансовую поддержку на восстановление разрушенной инфраструктуры после ракетного обстрела.

Банковая считает, что покрыть дефицит госбюджета реально за счет привлечения дополнительной суммы сверх 38 миллиардов долларов (суммы дефицита на 2023-й). Киеву требуется электричество, которое могла бы экспортировать Европа.

Острый на язык телеведущий канала Fow Такер Карлсон заявил, что со стороны президента Украины просить деньги просто беспардонно, учитывая, сколько Запад успел сделать за год для Киева.

"Этот тип в футболке просит еще денег на свою экономику, которая находится в полумертвом состоянии. Ты вообще кто такой? Пошел вон отсюда. Никто тебе ничего не должен", – резко высказался Такер.

Ранее Зеленский заявил, что наращивание присутствия Вооруженных сил России на Украине в рамках СВО оказывает давление на ВСУ, передает телеканал "360".

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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