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В рамках частичной мобилизации призвано уже 222 тысячи человек, примерно в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин.
Президент уточнил, что никаких дополнительных мероприятий по мобилизационному плану не планируется – Министерство обороны не предлагало никаких изменений в запланированную кампанию.
В настоящее время, указал глава РФ, линия соприкосновения с Украиной составляет примерно 1100 километров, охрана периметра исключительно за счет военнослужащих на контрактной службе невозможна. В связи с этим Кремль пошел на вынужденный шаг, объявив мобилизацию.
Вместе с тем Путин призвал повысить качество мобилизации, напомнив, что все призываемые в рамках кампании должны пройти подготовку.
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