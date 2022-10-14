Мобилизация в России завершается - Путин

Мобилизация в России завершается - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Осталась примерно пара недель, заявил глава государства

В рамках частичной мобилизации призвано уже 222 тысячи человек, примерно в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. Соответствующее заявление сделал сегодня, 14 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин.

Президент уточнил, что никаких дополнительных мероприятий по мобилизационному плану не планируется – Министерство обороны не предлагало никаких изменений в запланированную кампанию.

В настоящее время, указал глава РФ, линия соприкосновения с Украиной составляет примерно 1100 километров, охрана периметра исключительно за счет военнослужащих на контрактной службе невозможна. В связи с этим Кремль пошел на вынужденный шаг, объявив мобилизацию.

Вместе с тем Путин призвал повысить качество мобилизации, напомнив, что все призываемые в рамках кампании должны пройти подготовку.

Источник: Telegram • Требует проверки
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