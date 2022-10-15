Ситуация в мировом пространстве накаляется

Сегодня, 15 октября, стало известно, что российские военнослужащие прибыли на территорию белорусского государства. Речь идет о первых эшелонах с нашими бойцами, которые примут участие в формировании совместной с белорусами группировки войск.



Такой информацией с общественностью поделились в главным оборонном ведомстве республики. В Минобороны Белоруссии подчеркнули, что российских военных встретили с большой радостью и по вековой традиционно угостили хлебом с солью.

В ведомстве добавили, что развертывание совместной группировки российских и белорусских войск на территории республики необходимо для защиты границ Союзного государства.

О соответствующем решении ранее, 10 октября, объявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Батька сообщил, что киевский режим вынашивает планы по открытию фронта против республики. На этот шаг украинцев толкают западные кураторы. Однако Россия и Белоруссия не позволят вести агрессивные действия против Минска.