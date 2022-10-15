Граждане России потеряли огромные деньги

В последнее время русофобские настроения захватили многие западные страны. Дошло до того, что начали действовать ограничения на посещение Европы по национальному признаку – именно русских не хотят пускать в Евросоюз. Более того, наших граждан фактически обворовывают.



На вопиющую практику обратил внимание известный финский журналист Кости Хейсканен. Эксперт объяснил, что финские власти активно собирают с россиян пошлины на выдачу виз, однако пропускные документы на территорию Евросоюза не выдают практически никому.

Таким образом, Хельсинки нагло наживаются на россиянах. Взбешенный поведением властей финский журналист планирует обратиться в Совет по правам человека Европы и ООН, сообщает "Пятый канал".