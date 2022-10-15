Сенатор обратил внимание на парадокс в западной политике

Недавно широкий резонанс получило заявление шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля в адрес Российской Федерации. Мол, Запад обязательно ответит на "ядерную атаку России против Украины", однако сам такого типа боеголовки применять не будет. Своим мнение на этот счет поделился член Совфеда России Алексей Пушков.



Сенатор обратил внимание на любопытный парадокс. После нашумевшего заявления европейского дипломата в западной прессе появилась ответная статья с критикой. Так, американские журналисты писали, что один высокопоставленный европейский дипломат подчеркнул, что у Борреля нет никаких прав говорить "о военном ответе" коллективного Запада. Его пост не подразумевает такие полномочия.

"Имел полномочия – не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других – на языке", – хлестко прокомментировал сложившуюся ситуацию сенатор.

Судя по всему, Пушков считает, что шеф европейской дипломатии раскрыл планы западного руководства без их ведома, что сильно взбесило некоторых политиков.