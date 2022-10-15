"Исчезнут с карты мира": США столкнулись с неожиданной проблемой

"Исчезнут с карты мира": США столкнулись с неожиданной проблемой
Фото: www.unsplash.com
Американское государство в серьезной опасности

Вашингтонская администрация продолжает регулярно вмешиваться в дела других суверенных государств, однако у самих США существует целый список серьезных проблем. Некоторые из них могут и вовсе привести к тому, что Соединенные Штаты Америки исчезнут с карты мира как единое государство. Такого мнения придерживается известный американский аналитик, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен.

Специалист напомнила, что политика Вашингтона привела к тому, что у США появилось немало недоброжелателей в мировом пространстве. В первую очередь, речь идет о Китае, России, Иране, Северной Корее и других странах. Как известно, Белый дом не церемонится с остальными игроками международной арены, и именно поэтому нажил немало противников.

Однако аналитик утверждает, что самая главная, экзистенциальная проблема Америки заключается в том, что в США зафиксирован катастрофический недобор в армию. По мнению эксперта, такое положение дел может привести к самым плачевным последствиям для США. Америка теряет возможность защищать свои интересы, и если ситуация в этой области не выправится, есть все шансы, что США развалятся без посторонней помощи.

Источник: 19Fortyfive ✓ Надежный источник
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