Вашингтон стремится держать все под своим контролем

Американское государство в бессильной злобе наблюдает за тем, как лидеры ряда стран отворачиваются от вашингтонской администрации и устанавливают более тесные связи с Россией. Так, настоящую истерику у Белого дома вызвало заявление президента Палестины Махмуда Аббаса.



Палестинский лидер пообщался с главнокомандующим России Владимиром Путиным и в ходе беседы с прискорбием объявил, что Палестина утратила доверие к США. Такое заявление "глубоко разочаровало" Вашингтон, на условиях анонимности заявил представитель совета нацбезопасности Америки.

Сообщается также, что во время встречи Аббаса и Путина в Астане палестинский лидер объявил, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании проблемных вопросов между Палестиной и Израилем. Такой поворот сильно взбесил Соединенные Штаты Америки.

Вашингтон утверждает, что Владимир Владимирович не тот человек, с кем можно обсуждать вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта. Обращение к нему Аббаса вызвало форменную истерику в Белом доме. Палестину же проинформировали о недовольстве американцев.