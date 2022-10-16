США в ярости из-за переданного Путину сообщения президентом Палестины

США в ярости из-за переданного Путину сообщения президентом Палестины
Махмуд Аббас. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вашингтон стремится держать все под своим контролем

Американское государство в бессильной злобе наблюдает за тем, как лидеры ряда стран отворачиваются от вашингтонской администрации и устанавливают более тесные связи с Россией. Так, настоящую истерику у Белого дома вызвало заявление президента Палестины Махмуда Аббаса.

Палестинский лидер пообщался с главнокомандующим России Владимиром Путиным и в ходе беседы с прискорбием объявил, что Палестина утратила доверие к США. Такое заявление "глубоко разочаровало" Вашингтон, на условиях анонимности заявил представитель совета нацбезопасности Америки.

Сообщается также, что во время встречи Аббаса и Путина в Астане палестинский лидер объявил, что Вашингтон не может быть посредником в урегулировании проблемных вопросов между Палестиной и Израилем. Такой поворот сильно взбесил Соединенные Штаты Америки.

Вашингтон утверждает, что Владимир Владимирович не тот человек, с кем можно обсуждать вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта. Обращение к нему Аббаса вызвало форменную истерику в Белом доме. Палестину же проинформировали о недовольстве американцев.

Источник: Axios ✓ Надежный источник
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