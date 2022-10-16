Почему Илон Маск согласился продолжить работу Starlink на Украине

Заявления миллиардера получают широкий резонанс

Общественность бурно отреагировала на несколько выступлений знаменитого американского миллиардера Илона Маска. Недавно он объявил, что содержание спутниковой сети Starlink над территорией украинского государства слишком дорого ему обходится, однако вскоре пошел на попятную.

По мнению известного военного эксперта Игоря Никулина, на американца серьезно надавили в Белом доме. Специалист уверен, что с Илоном провели "воспитательную беседу", и он "все понял".

Как известно, именно благодаря этой системе спутников украинское командование руководит действиями незалежных боевиков на фронте, напоминает "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Всего неделя": озвучен срок достижения мира на Украине

Договориться по ситуации можно в самое ближайшее время

Мощный ракетный удар: под Киевом прогремели взрывы

Тревогу бьют власти области

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей