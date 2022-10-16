Заявления миллиардера получают широкий резонанс

Общественность бурно отреагировала на несколько выступлений знаменитого американского миллиардера Илона Маска. Недавно он объявил, что содержание спутниковой сети Starlink над территорией украинского государства слишком дорого ему обходится, однако вскоре пошел на попятную.



По мнению известного военного эксперта Игоря Никулина, на американца серьезно надавили в Белом доме. Специалист уверен, что с Илоном провели "воспитательную беседу", и он "все понял".

Как известно, именно благодаря этой системе спутников украинское командование руководит действиями незалежных боевиков на фронте, напоминает "Пятый канал".