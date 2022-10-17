Раскрыта подоплека эмоционального выпада главы Таджикистана в адрес Путина

Раскрыта подоплека эмоционального выпада главы Таджикистана в адрес Путина
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Эксперты оценили недавнее выступление лидера

На минувшем саммите Россия – Центральная Азия много внимания было приковано к выступлению главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Президент прочитал большую лекцию Владимиру Путину, попросив его не относиться к республикам, как было в годы СССР. Такое заявление лидер сделал, указав, что не получает достаточного уважения к стране, хотя со своей стороны выполняет все обязательства. Эксперты объяснили, чем могла быть вызвана эмоциональная речь Рахмона. 

Они полагают, что подобный жест может говорить о массе накопившихся закулисных обид. Некоторые считают, что глава республики не стал бы говорить таких вещей во всеуслышание, если бы не посоветовался с представителями Китая – то, что он пошел на это, может говорить об ослаблении позиций России в регионе. 

Эксперт Владимир Брутер полагает, что слова Рахмона – это не выпад, а лишь публичная просьба к Путину, чтобы с Таджикистаном были более уважительные отношения. И такой канал он задействовал, поскольку другие уже не работали. 

Политолог Андрей Суздальцев считает, что претензии президента республики необоснованы. Он напомнил, что Лукашенко тоже сильно обижается на Россию, что она вкладывает в Белоруссию слишком мало средств. 

Другие эксперты полагают, что Москва относится к Душанбе даже слишком хорошо и после всего не должна получать со стороны Рахмона такие упреки, передает телеканал "360"

Источник: Новые известия ✓ Надежный источник
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