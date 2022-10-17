Но не военное

Российская Федерация меняет стратегическое планирование в ответ на подрывную деятельность Запада. Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Совбеза Олег Храмов, отметивший, что власти ведут системную работу в этом направлении.

В частности, власти утверждают документы, определяющие основы государственной политики – она будет строиться вокруг сохранения и укрепления отечественных ценностей духовного и нравственного толка.

Для этого, к примеру, разрабатывается проект языковой политики государства и безопасности в лингвистической сфере – во избежание латинизации в РФ.

Еще один ключевой вопрос – игровая повестка для молодых и юных поколений, которым необходимо, по словам Храмова, обеспечить защиту в информационном и культурном пространстве страны.

Представитель Совфеда указал, что Москва располагает информацией о готовности коллективного Запада к применению новых подходов для разложения российского общества с учетом происходящих изменений в России.

Совбез считает, что Запад пытается влиять на умы россиян посредством воздействия на образовательные институты, культуру и искусство. Основная ставка делается на молодое поколение, которое куда более подвержено стороннему влиянию из-за несформированного мировоззрения.

В осуществлении подрывной деятельности Запад будет опираться на "пятую колонну" из представителей самых разных структур, включая бизнес, киносферу, блогеров и разного рода "меньшинств".