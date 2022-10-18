Блинкен получил звонкую оплеуху за слова о действиях США на Украине

Блинкен получил звонкую оплеуху за слова о действиях США на Украине
Энтони Блинкен. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Многих достала политика Вашингтона

События последних десятилетий показали, что именно США являются одним из главных подстрекателей конфликтов на мировой арене. Такое положение дел уже не скрыть – даже англоязычные пользователи Сети понимают, как обстоят дела в международном пространстве. Так, американский госсекретарь получил леща за очередное странное заявление по Украине.

Энтони Блинкен пафосно объявил, что вашингтонская администрация противостоит Москве на территории Незалежной якобы ради того, чтобы в других частях планеты не разгорались новые конфликты. Мол, если не победить Россию на Украине, она "устроит катастрофу" в других странах.

Однако даже англоязычные интернет-пользователи не верят подобного рода громким высказываниям. Блинкена буквально "распяли" на просторах Сети.

"Они все еще считают Россию слабой? Блинкен, ты глупец", "Каждый конфликт в мире вызван США", – пишут негодующие комментаторы.

Люди подчеркнули, что именно Вашингтон навязывает другим странам свою волю, а в случае неповиновения устраивает оранжевые революции и вооруженные конфликты.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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