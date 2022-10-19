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Сегодня, 19 октября, российский лидер Владимир Путин объявил, что в ряде регионов нашей страны вводится военное положение. На этом фоне сразу возник вопрос, будут ли закрыты границы Российской Федерации.
Ситуацию прояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства ответил, что пока таких планов в администрации президента нет.
"Нет. Не планируется", – успокоил журналистов голос Кремля.
Военное положение введено на территории освобожденных от украинских боевиков и присоединенных к нашей стране регионов: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В ближайшее время указ российского главнокомандующего будет утвержден Советом Федерации. Распоряжение о введении военного положения начнет действовать с полуночи.
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