В Кремле ответили на важный для россиян вопрос

Сегодня, 19 октября, российский лидер Владимир Путин объявил, что в ряде регионов нашей страны вводится военное положение. На этом фоне сразу возник вопрос, будут ли закрыты границы Российской Федерации.



Ситуацию прояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. На соответствующий вопрос пресс-секретарь главы государства ответил, что пока таких планов в администрации президента нет.

"Нет. Не планируется", – успокоил журналистов голос Кремля.

Военное положение введено на территории освобожденных от украинских боевиков и присоединенных к нашей стране регионов: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В ближайшее время указ российского главнокомандующего будет утвержден Советом Федерации. Распоряжение о введении военного положения начнет действовать с полуночи.