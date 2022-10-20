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Заместитель главы Министерства транспорта РФ Александр Суханов покидает свой пост после теракта, который произошел на Крымском мосту. По информации РБК, ссылающегося на собственные источники, чиновник курировал вопросы транспортной безопасности (в том числе и на указанном инфраструктурном объекте).
После взрыва на мосту Кремль возложил полномочия по защите на объекте на Федеральную службу безопасности. Как утверждает издание, Суханов покинет свой пост в ближайшее время.
Сам госслужащий уже в курсе предстоящей отставки. Соответствующий указ может быть объявлен уже до конца октября. Минтранс же отказался давать комментарии на эту тему.
Ранее сообщалось, что восстановительные работы на Крымском мосту должны завершиться лишь в 2023 году. Срок определило правительство Российской Федерации, которое назначило исполнителя работ на объекте.
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