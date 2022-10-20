Экс-президент считает, что команда преемников завернула не туда

Предшественник Джо Байдена, республиканец Дональд Трамп призвал общественность и американский народ помнить, что Россия обладает колоссальным ядерным арсеналом – "1332 чертовых боеголовки". Поэтому, рассудил политик, ссориться с Москвой и доводить ситуацию до крайностей явно не стоит.

Телеканал CNN опубликовал аудиокнигу бывшего президента Соединенных Штатов, который как раз занят набором политических очков для предстоящей президентской гонки и коллег из республиканской партии перед выборами в Конгресс.

Аудиокнига состоит из восьмичасового интервью для The Washington Post, где экс-глава государства якобы "сливает" данные о состоящих на вооружении Пентагона боевых системах. Сама информация, подчеркивает автор, нуждается в проверке.

В другом опубликованном отрывке Трамп выражает восхищение Владимиром Путиным, утверждая, что его отношения с российским лидером должны быть на высшем уровне.