Русская ракета у крыла британского самолета: Лондон бьет тревогу

Русская ракета у крыла британского самолета: Лондон бьет тревогу
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минобороны Великобритании заявило о резонансном инциденте

Сегодня, 20 октября, главное оборонное ведомство Британии выступило со скандальным заявлением. Британцы утверждают, что наш истребитель запустил ракету в сторону военного самолета Соединенного королевства. По словам Лондона, инцидент произошел над акваторией Черного моря.

Такой информацией с общественностью поделился руководитель военного министерства Великобритании Бен Уоллес во время своей речи в парламенте. Высокопоставленный британец заявил, что обсуждаемый инцидент случился еще 29 сентября.

Министр утверждает, что безоружный крылатый разведчик ВВС королевства мирно бороздил просторы над международными водами в сопровождении двух российских истребителей Су-27. Однако в какой-то момент российский самолет пустил ракету в сторону шпиона.

В Лондоне очень обеспокоены произошедшим инцидентом, о чем уже сообщили Москве. Заявляется, что в российском Министерстве обороны инцидент связали с технической неисправностью.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Сухой закон" и комендантский час: что подразумевает военное положение

Кремль принял вынужденное решение

Бандеровское подполье: как наследники нацистов создают диверсионные группы в России

С важным заявлением на этот счет выступил российский лидер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей