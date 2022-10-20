Минобороны Великобритании заявило о резонансном инциденте

Сегодня, 20 октября, главное оборонное ведомство Британии выступило со скандальным заявлением. Британцы утверждают, что наш истребитель запустил ракету в сторону военного самолета Соединенного королевства. По словам Лондона, инцидент произошел над акваторией Черного моря.



Такой информацией с общественностью поделился руководитель военного министерства Великобритании Бен Уоллес во время своей речи в парламенте. Высокопоставленный британец заявил, что обсуждаемый инцидент случился еще 29 сентября.

Министр утверждает, что безоружный крылатый разведчик ВВС королевства мирно бороздил просторы над международными водами в сопровождении двух российских истребителей Су-27. Однако в какой-то момент российский самолет пустил ракету в сторону шпиона.

В Лондоне очень обеспокоены произошедшим инцидентом, о чем уже сообщили Москве. Заявляется, что в российском Министерстве обороны инцидент связали с технической неисправностью.