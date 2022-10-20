Политика Тель-Авива вызывает вопросы

Некоторое время назад израильское государство попало под особо пристальное внимание общественности и прессы. Как известно, Киев рассчитывает склонить Тель-Авив к тому, чтобы тот снабдил украинцев вооружением. Израиль добавил масло в огонь, выступив с жестким заявлением в адрес России.



Так, израильский премьер-министр Яир Лапид посчитал уместным объявить отношения между Российской Федерацией и Ираном "серьезной проблемой" для всего мирового сообщества.

Израильтянин сказал, что считает Иран "террористическим государством", которое должно находиться в изоляции. Взаимоотношения Москвы и Тегерана весьма тревожат политика и его западных товарищей.

Как известно, в прессе ходят слухи о том, что Вооруженные силы Российской Федерации якобы используют на территории украинского государства иранские беспилотники. Однако Москва и Тегеран неоднократно опровергали эту информацию.