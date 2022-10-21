Италия обозначила одно условие триумфа Путина над Европой

Италия обозначила одно условие триумфа Путина над Европой
Фото: www.unsplash.com
Наш президент остается одной из главных персон для ЕС

Внимание европейских стран к российскому лидеру Владимиру Путину находится на высочайшем уровне. Например, покидающий пост премьер-министра Италии Марио Драги объявил, что реализация всего одного условия позволит нашему главнокомандующему "одержать победу" над всей Европой.

Итальянец справедливо отметил, что Евросоюз находится в глубокой яме – экономические показатели стран-участниц объединения оставляют желать лучшего.

При этом представитель Рима почему-то считает, что раскол Европейского союза на фоне тяжелой ситуации станет "триумфом Путина". Мол, наш главнокомандующий якобы спит и видит, как бы разбить единство европейцев – других дел у него нет.

Тем временем, Брюссель продолжает искать пути преодоления энергетического кризиса. Как заявил руководитель Евросовета Шарль Мишель, еврообъединению наконец-то удалось достичь согласия в вопросе борьбы с этой проблемой. Как передает телеканал "360", европейские лидеры договорились о слаженных действиях по сдерживанию роста цен на энергетические носители.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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